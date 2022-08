Alone in the Dark potrebbe tornare, stando a quanto suggerito da un insider

La serie Alone in the Dark potrebbe fare presto il suo ritorno, almeno stando a quanto suggerito in modo sibillino dall'insider The Snitch, che ha scritto su Twitter: "Being afraid of the dark is what keeps most of us alive." (Trad. la paura del buio permette a molti di noi di sopravvivere.)

Facendo una veloce ricerca è facile scoprire che la stessa frase è stata pronunciata dal personaggio di Edward Carnby (protagonista assoluto del franchise) nel film Alone in the Dark, risalente al 2005. Va detto che il film non era un granché, per usare un eufemismo, quindi si spera che ci sia un ritorno della serie in forma di un nuovo videogioco, che la riscatti dopo il pessimo Alone in the Dark: Illumination del 2015 che le ha fatto toccare un punto bassissimo.

La serie Alone in the Dark nasce nel 1992 a opera del grande Frédérick Raynal, designer fin troppo sottovalutato da critica e pubblico. Raynal ha lavorato solo al primo capitolo della trilogia originale, cui faranno seguito un primo reboot, Alone in the Dark: The New Nightmare, un secondo reboot, chiamato semplicemente Alone in the Dark, e il già citato Alone in the Dark: Illumination, uno sparatutto cooperativo di pessima fattura.

Da notare che il 12 agosto ci sarà un evento di presentazione di THQ Nordic, l'editore che in questo momento ha in mano il franchise. Che ci sia spazio per l'annuncio di un nuovo Alone in the Dark?