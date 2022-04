THQ Nordic: un evento di presentazione per questa estate, data annunciata in video

THQ Nordic terrà un suo evento di presentazione dedicato alla propria linuep questa estate, con la data fissata per il 12 agosto 2022: in tale giornata, il publisher farà vari annunci e mostrerà i nuovi giochi in arrivo nel suo catalogo, sostituendo in questo modo la possibile presenza all'E3 2022.

Con l'E3 infatti totalmente cancellato, sia in forma fisica che digitale, i publisher probabilmente si stanno riorganizzando per poter fare i propri annunci in autonomia e THQ Nordic ha già prenotato il suo posto per il 12 agosto 2022 alle ore 21:00 italiane. Si tratterà di una presentazione in streaming che conterrà al suo interno i vari trailer e annunci dedicati ai vari giochi in sviluppo e in arrivo sul mercato.

Il video di presentazione mostra una panoramica di giochi già noti appartenente alla scuderia del publisher, ma al momento non è facile prevedere quali possano essere gli annunci in arrivo. Solo due sono stati confermati da THQ Nordic: Outcast 2 e Jagged Alliance 3, ma ci saranno sicuramente altri titoli da presentare durante l'evento.

Tra le novità, si potrebbe pensare a un nuovo Darksiders, considerando il tempo ormai passato da Darksiders 3, uscito originariamente nel 2018. D'altra parte, qualche indizio su Darksiders 4 era già emerso nei mesi scorsi, dunque attendiamo di saperne di più.