Wheel of Time torna sul mercato grazie a GOG, che lancia una tag dedicata ai vecchi giochi

Il negozio digitale GOG, insieme allo sviluppatore Nightdive Studios, ha riportato sul mercato in versione restaurata lo sparatutto The Wheel of Time, tratto dall'omonima saga letteraria di Robert Jodan (da noi: La ruota del tempo). Contestualmente ha lanciato una tag dedicata ai vecchi giochi: Good Old Game, che consentirà di distinguerli dai titoli moderni.

The Wheel of Time è un FPS fantasy sviluppato originariamente da Legend Entertainment. All'epoca non riscosse un'enorme successo, ma con gli anni è diventato un titolo di culto, vuoi per la sua qualità, vuoi perché praticamente sparito dal mercato, pirateria a parte. La versione di GOG è compatibile con i moderni sistemi operativi Windows (7, 8, 10 e 11) e costa 9,99€ (8,99€ fino al 13 aprile). Supporta l'alta risoluzione, ma per il resto è identica a com'era, il che non è necessariamente un male parlando di conservazione.

Wheel of Time su GOG

La tag "Good Old Game" nasce invece dalla volontà di GOG di tornare alle sue origini, ossia quelle di sito specializzato nel recupero di vecchi giochi, di cui vuole diventare la casa. Attualmente la nuova tag è associata a più di 500 giochi classici in vendita nel negozio, ma altri se ne aggiungeranno nel prossimo futuro.