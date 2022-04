Two Point Campus rinviato, ecco la nuova data d'uscita

Sega ha annunciato il rinvio del gestionale Two Point Campus, svelando contestualmente anche la nuova data d'uscita: il 9 agosto 2022. Quindi chi stava aspettando di poterci giocare il 17 maggio 2022 rimarrà deluso. Il rinvio vale per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S.

Per mitigare la delusione, potete guardare questo nuovo video di gioco in cui gli sviluppatori illustrano la loro visione:

Two Point Campus è un gestionale a tema universitario dove i giocatori possono creare il campus universitario dei propri sogni, dare una forma alla vita futura degli studenti e gestire tutto quello che serve per farlo. Nonostante la decisione di rinviare il titolo di qualche mese, la visione alla base del gioco è rimasta immutata.

In questo nuovo video, il team di sviluppo di Two Point Studios racconta le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di Two Point Campus e illustra alcune delle nuove caratteristiche che si potranno trovare nel gioco. Gli sviluppatori spiegano anche in che modo Two Point Campus rappresenti un'evoluzione del gameplay del precedente gioco dello studio, Two Point Hospital. Guarda subito il video per scoprire tanti dettagli sul gioco e gustarti anche qualche nuova sequenza di gameplay!

"La nostra ambizione fin dall'inizio è stata quella di pubblicare Two Point Campus su tutte le piattaforme, PC e console, contemporaneamente e garantire la qualità e gli standard che la nostra community si aspetta da noi. Per farlo avremo bisogno di un po' più di tempo per completare Two Point Campus e assicurarci di offrire il miglior gioco possibile su tutte le piattaforme", ha affermato Mark Webley, Game Director di Two Point Studios. "Utilizzeremo questi tre mesi aggiuntivi per ottimizzare Two Point Campus su tutte le piattaforme!".

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Two Point Campus di fresca pubblicazione.