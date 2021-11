Darksiders 4, art director del terzo ha pubblicato degli artwork che ne suggerirebbero l'esistenza

Anton Lavrushkin, l'art director di Darksiders 3, ha pubblicato nella sua pagina su Art Station degli artwork che secondo alcuni suggerirebbero la lavorazione di Darksiders 4. L'immagine principale rappresenta Lilith, vista in Darksiders e Darksiders II, che secondo le varie teorie potrebbe essere l'antagonista del nuovo gioco. Da notare che l'immagine riporta il copyright di THQ Nordic, anno 2021.

Pagina di Lavrushkin su Art Station

Lilith sarà l'antagonista di Darksiders 4?

Da notare anche che sotto l'artwork ci sono delle pose d'azione e delle pose statiche, mentre nella descrizione viene specificato che si tratta di disegni su commissione di THQ Nordic a fini promozionali del franchise Darksiders. Facile chiedersi come mai il publisher li abbia commissionati nel 2021. Sicuramente non per dei giochi ormai vecchi.

Se ne deduce che qualcosa bolla effettivamente in pentola. Del resto questo non è il primo indizio dell'esistenza di Darksiders 4. Diciamo che i segni vanno moltiplicandosi e che l'apocalisse potrebbe essere vicina.