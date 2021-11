Hideo Kojima ha ripreso in mano un progetto dello scorso anno

Hideo Kojima ha rivelato su Twitter di aver ripreso in mano un progetto dello scorso anno, che tuttavia necessita di profondi rimaneggiamenti visto che lo scenario globale nel frattempo è cambiato.

Non si tratta chiaramente del gioco horror a cui Kojima lavorava tempo fa, che secondo alcune voci verrà pubblicato a episodi da Microsoft, bensì di qualcos'altro. Difficile tuttavia captare qualche indizio al momento.

"Sto rilavorando un progetto e una sceneggiatura che ho scritto quasi un anno fa", ha dichiarato Kojima. "La situazione mondiale, l'ambiente in cui vivo e le emozioni che provavo allora, tuttavia, oggi sono diversi."

"Perciò non riesco a immergermi nello stesso contesto che immaginavo al tempo. Devo portarlo nel presente", ha concluso il game designer giapponese. "Se non lo faccio, questo progetto non diventerà mai davvero qualcosa di vivo."

La foto che accompagna il post mostra un Bearbrick di Masked Rider davanti a quello che sembra un contenitore per il carbone. Si tratta di oggetti in qualche modo legati al misterioso progetto di Hideo Kojima?