Questo letto elettrico motorizzato per videogiocatori è un sogno che si avvera

Arriva dal Giappone un letto elettrico motorizzato per videogiocatori che sembra voler ridefinire... qualcosa ridefinirà sicuramente. A che serve, vi starete chiedendo? Per giocare e riposarsi senza dover mai abbandonare il letto. Altro che sedie da videogiocatori, questo è un vero e proprio sogno che si avvera per l'Homer Simpson che è un po' in tutti noi.

Letto per videogiocatori

A realizzarlo è stato il produttore Bauhutte, specializzato in mobili per videogiocatori, che in questo caso sembra aver raggiunto un picco di perfezione difficilmente eguagliabile. L'oggetto si chiama Electric Gaming Bed ed è un inno alla pigrizia: quando ci si riposa lo si può tenere in posizione distesa, per poi alzarlo per mettersi in posizione da seduti quando si è pronti per giocare. Il tutto è facile quanto premere un pulsante sopra una controller dedicato.

Inoltre Bauhutte non solo lo propone come oggetto a se stante, ma anche come completamento della "stanza del videogiocatore", ossia un ambiente attrezzato di tutto punto per doversi allontanare il meno possibile dalla postazione di gioco. Quindi perché non avere vicino al letto un frigorifero da cui prendere alimenti edibili o un tavolino su cui poggiare le proprie cose? Manca solo un water, ma siamo certi che i giapponesi ci arriveranno, prima o poi.

Naturalmente il letto è completamente configurabile, così da consentire a tutti di trovare la propria posizione ideale per giocare, nonché quella per dormire.