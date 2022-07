Nier: Automata, scoperta una misteriosa porta segreta che conduce a una nuova area

Nier: Automata ha ancora elementi da chiarire, a quanto pare, visto che è stata recentemente scoperta una misteriosa porta segreta che conduce a una nuova area, ma che non sembra essere visibile a tutti i giocatori, visto che finora c'è solo una singola testimonianza al riguardo.

A riportare la questione è Lance McDonald, modder solitamente legato all'ambito dei souls-like ma che recentemente è diventato una vera e propria celebrità nell'ambito della scoperta di segreti e retroscena su vari giochi, a partire da datamining, modifica di software o semplice esplorazione.



In questo caso ha ripreso il filmato di un altro giocatore, che sembra essere l'unico al mondo ad aver trovato questa strana porta di Nier: Automata, o quantomeno ad aver documentato la cosa in video. All'interno di Copied City, la particolare ambientazione del gioco in cui ci si trova all'interno di una sorta di città stilizzata in 3D, il giocatore in questione si è imbattuto in una porta a scomparsa, che conduce a una nuova area dalla scenografica piuttosto contorta.

Sembra che non sia stata utilizzata alcuna mod per raggiungere quest'area, che dunque sarebbe presente normalmente all'interno del gioco, solo che non si capisce come si possa raggiungere, visto che la porta non compare, normalmente. Non sappiamo, al momento, se si tratta di un bug o se ci sono alcuni parametri da rispettare per poter accedere a questa nuova zona del gioco.

Considerando le numerose stranezze che caratterizzano NieR: Automata e la tendenza di Yoko Taro e compagni a inserire segreti e misteri all'interno dei propri giochi, non stupirebbe se si trattasse di una vera e propria porzione di gioco raggiungibile solo attraverso determinate operazioni da effettuare, tuttavia l'autore stesso aveva riferito tempo fa che tutti i segreti erano stati svelati, con la scoperta anche del cheat segreto che porta direttamente al finale. A meno che non stesse ancora scherzando, ovviamente.