Stray: lo strano linguaggio del gioco è stato decifrato

Stray è un gioco dotato di un notevole carisma e non solo per la presenza del gatto protagonista: la costruzione del mondo cyberpunk è tra le più curate e interessanti viste in videogioco e lo strano linguaggio misterioso utilizzato al suo interno ne è parte integrante, ma adesso è stato decifrato.

La lingua scritta visibile in varie parti di Stray è costruita attraverso un cifrario a sostituzione, ovvero un sistema di cifratura in cui ogni unità del testo è sostituita con del testo cifrato secondo uno schema regolare, decifrabile attraverso una chiave.

In sostanza, quello utilizzato in Stray è una sorta di alfabeto alternativo, in cui ogni segno corrisponde a una lettera di quello standard. Il sito HalfGlassGaming ha scoperto il sistema per tradurre il linguaggio del nuovo gioco Annapurna trovando una chiave in verità posizionata in maniera molto palese: nei titoli dei capitoli.

All'inizio di ogni fase di Stray viene mostrato il titolo di ogni capitolo sia nel linguaggio del gioco che in inglese, portando a svelare la chiave per decifrare l'alfabeto.

Stray, lo strano alfabeto del gioco è stato tradotto

Il risultato di questa traduzione è visibile nell'immagine qui sopra e consente di interpretare qualsiasi testo scritto presente nel mondo di gioco.

A dire il vero, sembra che in alcuni casi questo alfabeto non sia utilizzato in maniera molto precisa, con alcune frasi che non assumono molto senso. Probabilmente gli sviluppatori erano convinti che i giocatori non avrebbero fatto più di tanto caso a questi particolari, ma forse hanno sottovalutato il grado di mania che Stray avrebbe scatenato nell'utenza, con il gioco che attualmente ha la media voto più alta su Steam del 2022.