Offerte Amazon: Apple AirPods di terza generazione in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di Apple AirPods di terza generazione. Lo sconto segnalato è di 139.10€, ovvero del 20%. Il prezzo consigliato è di 199€. Il prezzo attuale è (quasi) il più basso mai proposto su Amazon: quattro mesi fa era disponibile a 90 centesimi in meno. Si tratta quindi di un'ottima offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Apple AirPods di terza generazione propongono audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Inoltre supporta l'EQ adattiva, che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. Questo modello ha un nuovo design affusolato rispetto a quello precedente. Dispone di un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare. La batteria promette 6 ore di ascolto, per ogni carica completa, per un totale di 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.

