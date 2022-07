Return to Monkey Island: nuovo video gameplay mostra un processo a Guybrush

Return to Monkey Island torna a mostrarsi in quello che è ormai una sorta di appuntamento fisso del lunedì, attraverso un video con altri 40 secondi di gameplay che, in questo caso, mostrano una fase dell'avventura con una sorta di processo a Guybrush.

Ron Gilbert, autore del gioco, ha pubblicato il video attraverso Twitter in quello che lui stesso definisce "MonkeyIslandMonday", facendo capire che si tratta di un appuntamento settimanale. In effetti, proprio lunedì scorso era stato Dave Grossman, co-autore del gioco, a mostrare 10 secondi di gameplay, all'interno di una vera e propria iniziativa di scoperta del gioco a cadenza settimanale, o qualcosa del genere.



In ogni caso, questo ci consente di vedere qualche altro frammento di Return to Monkey Island, dunque siamo ben felici di accogliere questa idea, che sia un'iniziativa stabile o meno. Il filmato mostra Guybrush entrare in un edificio battuto da una tempesta di ghiaccio e ritrovarsi al banco degli imputati durante uno strano processo.

Il protagonista viene interrogato da un burbero e autoritario giudice, evidentemente fissato con la necessità di mantenere l'ordine in aula, a rispondere di qualche accusa. In questa fase, il gioco si basa sui dialoghi, mostrando il classico sistema di scelta multipla delle risposte per indirizzare la discussione in varie direzioni.