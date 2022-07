Saints Row: video con 25 minuti di gioco trapela online

Saints Row si mostra in un nuovo video con 25 minuti di gameplay, ma questa volta non attraverso i canali ufficiali: si tratta infatti di un leak trapelato online, con il gioco che viene provato e mostrato prima del tempo da un utente.

Il video parte con una corsa in auto all'interno di un'ambientazione desertica, con tanto di scontri a fuoco contro vari nemici alquanto organizzati e corazzati, tanto da dare origine a una scena decisamente rutilante, tra esplosioni e momenti action sopra le righe.

Dopo qualche minuto, il protagonista si ritrova a saltare dal tetto di una macchina su un treno in corsa, continuando i furenti scontri a fuoco a bordo dei vagoni e prendendo il controllo di torrette e altre armi di distruzione, per poi ripassare a bordo dell'auto e infine concludere i combattimenti a piedi.

Successivamente assistiamo a varie altre sezioni del gioco che consentono di vedere dei repentini cambi di scenario e situazione, oltre a poter valutare in questo modo il livello raggiunto dalla grafica in questo reboot e anche i dialoghi e il doppiaggio, in inglese e con sottotitoli a schermo in giapponese.

In generale, è chiaro come Volition e Deep Silver abbiano voluto svecchiare Saints Row dal punto di vista tecnico, anche se il gameplay sembra ancora fortemente ancorato alla tradizione della serie. Varie informazioni sul gioco potete trarle dal provato di Saints Row pubblicato proprio in questi giorni, con il titolo che è entrato in fase gold la scorsa settimana e arriverà senza ritardi sul mercato il 23 agosto 2022.