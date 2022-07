Torchlight Infinite: l'open beta ha un periodo di uscita, annunciato in trailer

Torchlight Infinite potrà infine essere provato presto, considerando che l'open beta ha un periodo di uscita fissato per il prossimo autunno, e più precisamente per ottobre 2022 come riportato dal nuovo trailer, in attesa di conoscere la data precisa.

Dopo la presentazione con trailer e video gameplay, andata in scena a dicembre 2021, siamo dunque vicini a poter provare questa nuova incarnazione della serie, che per l'occasione diventa un mobile ARPG free-to-play, dunque proseguendo in un modo o nell'altro il parallelismo con Diablo visto il recente Diablo Immortal.

L'annuncio dell'open beta a ottobre 2022 arriva attraverso un nuovo trailer che presenta anche l'apertura delle pre-registrazioni per prendere parte a questa versione di prova del gioco. Presentato anche il nuovo eroe Oracle Thea, una divinità in grado di utilizzare potenti magie grazie alla sua connessione con la luna.

Thea è uno dei sei personaggi giocabili nella versione definitiva di Torchlight Infinite, ognuno caratterizzato da abilità, poteri e statistiche specifiche, in grado di modificare in maniera sostanziale lo stile di combattimento e le possibilità dei protagonisti nel gioco.

Tutti e sei i personaggi possono essere fatti evolvere in maniera molto ampia, visto che ci sono un totale di 230 abilità tra cui scegliere avanzando di livello in livello, in attesa di vedere come funzioneranno anche le micro-transazioni in un gioco di questo tipo.

Torchlight Infinite è ambientato nello stesso universo della serie Torchlight ma circa 200 anni dopo gli eventi di Torchlight II, con gli eroi impegnati a combattere un'invasione da parte di una forza malvagia nota come gli Aemberons.