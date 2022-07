World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, data d'uscita e dettagli da Blizzard

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic ottiene infine l'annuncio ufficiale sulla sua data d'uscita, dopo che questa era trapelata già nei giorni scorsi: si tratta del 27 settembre 2022, come annunciato da Blizzard in un comunicato stampa odierno che presenta anche i contenuti dell'espansione.

La data d'uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic era già emersa nei giorni scorsi, svelata per errore da Blizzard, ma ora la questione è ufficiale e possiamo segnarla sul calendario: il gioco sarà disponibile dal 27 settembre 2022 su PC, consentendo di rivivere le avventure della celebre espansione in questa nuova edizione aggiornata.

Dalla cima del trono di ghiaccio in Icecrown Citadel, il Lich King Arthas Menethil, una volta un ardito principe paladino consumato e corrotto dal desiderio di salvare il suo popolo a qualunque costo, guida la sua armata di non morti in una guerra contro gli abitanti di Azeroth.

Blizzard Entertainment oggi ha annunciato che le forze dell'Orda e dell'Alleanza avranno un'altra possibilità di dare una fine degna a uno dei più iconici villain di World of Warcraft a partire dal 27 settembre 2022, giorno in cui Wrath of the Lich King Classic arriverà sul mercato, autentica riproduzione dell'acclamata seconda espansione di WoW, senza costi aggiuntivi per i giocatori con un abbonamento attivo.

L'espansione uscirà in tutto il mondo a mezzanotte e sarà disponibile su tutti i reami di World of Warcraft: Burning Crusade Classic.

Per scontrarsi contro il Lich King, i giocatori dovranno affrontare un pericoloso viaggio tra le foreste invernali e i picchi innevati del continente di Northrend, il territorio più grande mai aggiunto al gioco con un'espansione da Blizzard (almeno fino alla prossima uscita di World of Warcraft: Dragonflight). Tra panorami mozzafiato e storie intense, si dovranno fare strada con forza verso Icecrown per sconfiggere una delle minacce più pericolose che Azeroth abbia mai conosciuto.

"Tra i momenti più epici di Wrath of the Lich King Classic ci sono grandi ambienti innevati, dungeon e raid unici e l'avvincente conclusione alla storia del Principe Arthas", dice Holly Longdale, produttore esecutivo di World of Warcraft. "Tutto questo e molto di più hanno reso l'espansione tra le preferite dei giocatori e anche tra noi di Blizzard. Vogliamo fornire un'esperienza autentica ai giocatori veterani di ritorno e una fantastica avventura per i novizi che esplorano Azeroth per la prima volta."

Con questa espansione arriva la classe eroica del Death Knight, disponibile per tutti i giocatori a partire dal livello 55. In precedenza campioni del Lich King, i Death Knight prevalgono sui loro nemici usando magia oscura e potere runico. Tra le novità c'è anche il sistema delle imprese di World of Warcraft, che celebra i risultati ottenuti dai giocatori, e l'introduzione della professione di Inscription, che permette ai giocatori di scrivere glifi che potenziano il giocatore, alterano l'aspetto e modificano le proprietà di incantesimi e abilità.

All'interno di Wrath of the Lich King troviamo 13 dungeon come Ahn'Kahet: The Old Kingdom e Culling of Stratholme, che ricrea il tragico evento della storia di Warcraft che portò al declino del Principe Arthas. Troviamo poi i 9 raid introdotti nell'espansione, come la versione aggiornata di Naxxramas e Onyxia's Lair di World of Warcraft prima delle espansioni, e naturalmente Icecrown Citadel, dove la storia del Lich King raggiunge la sua cinematica conclusione.

Nel periodo che precede il lancio, i giocatori potranno usufruire di Joyous Journes, un bonus del 50% all'esperienza che sarà attivo fino all'uscita di Wrath of the Lich King Classic, il 27 settembre. Inoltre, prima dell'uscita, tutti i giocatori con un abbonamento attivo a World of Warcraft avranno la possibilità di creare un Death Knight per ogni reame Classic, che possono portare al livello 70 con i contenuti di Burning Crusade Classic fino al 27 settembre.