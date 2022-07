World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, data di uscita svelata da Blizzard per errore

Blizzard si è lasciata sfuggire per errore la data di uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, che a quanto pare è fissata per il 26 settembre 2022, ovvero tra poco più di due mesi.

La data è apparsa sul sito ufficiale di World of Warcraft tramite un'immagine, che potrete visualizzare qui sotto, ed è stata rimossa quasi immediatamente da Blizzard, segno che forse è stata pubblicata prima del previsto. In ogni caso alcuni utenti sono riusciti comunque a notare lo scatto incriminato e condividerlo sui social.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, l'immagine con data di uscita pubblicata e subito dopo rimossa da Blizzard

Precisiamo che non possiamo escludere a priori che la data indicata dall'immagine sia errata, quindi rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Blizzard, che supponiamo non si faranno attendere a lungo.

In World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic gli eroi dell'Alleanza e dell'Orda dovranno unire le forze per sconfiggere il Lich King che minaccia di diventare l'unico vero sovrano di Azeroth e di spazzare via tutta la vita del pianeta.

Warcraft: Wrath of the Lich King Classic è una riproduzione fedele dell'espansione originale del 2008. Anche in questo caso parliamo dunque di un'esperienza pensata per i giocatori più nostalgici, con l'espansione che manterrà tutte le caratteristiche dell'esordio originale con qualche piccola modifica.