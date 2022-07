Roller Champions non verrà cancellato, Ubisoft promette nuove stagioni e contenuti

Nonostante i minacciosi report emersi di recente, Ubisoft ha riferito che Roller Champions non verrà cancellato, con nuove stagioni e contenuti in arrivo già pianificati per il gioco anche sul medio e lungo periodo, a detta del publisher.

Jeff Grubb aveva avanzato l'ipotesi che Roller Champions potesse essere cancellato dopo la Stagione 3, ma questa idea è stata smentita in via ufficiale da Ubisoft che, in un comunicato rilasciato oggi, ha negato la volontà di cancellare il gioco e ha confermato che ulteriori contenuti e stagioni sono già in lavorazione.

"Salve Campioni! Chiariamo subito la questione: Roller Champions non verrà cancellato e Ubisoft lo supporta in pieno", ha scritto la compagnia in una comunicazione diffusa poi anche attraverso Twitter dall'account ufficiale del gioco, come visibile qui sotto.



"Quello che il team sta facendo è assicurarsi di essere focalizzato su ciò che i giocatori vogliono che miglioriamo, e questo supera qualsiasi altra priorità". Per questo motivo, Ubisoft ha deciso di estendere la durata dell'attuale stagione, Disco Fever. Questo dovrebbe consentire il rilascio di una prossima patch che include gli inviti cross-platform per le partite online, oltre a dare maggior tempo agli sviluppatori per risolvere alcuni problemi tecnici rilevati.

"Per quanto riguarda i contenuti, possiamo dire che abbiamo molte cose emozionanti pianificate per le prossime stagioni", facendo dunque pensare che, oltre alla terza, ci siano altre stagioni in arrivo nel futuro.