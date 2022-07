Call of Duty: Modern Warfare 2, presentazione del multiplayer a settembre, per un insider

Secondo Tom Henderson, noto giornalista/insider sempre piuttosto vicino agli ambienti di sviluppo per quanto riguarda Call of Duty e Battlefield, il multiplayer del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 dovrebbe essere presentato a settembre 2022.

Secondo quanto riferito da Henderson, nonostante in molti pensino che la presentazione ufficiale della componente multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sia imminente, questa sarebbe prevista comunque più verso la fine dell'estate, in particolare all'inizio di settembre 2022, con una data precisa ancora da fissare ma comunque prima della beta.

Considerando che le date della beta emerse da un leak indicano questa per il fine settimana di metà settembre e per il successivo weekend, l'idea che la presentazione dei multiplayer possa avvenire nei primi giorni del mese sembra piuttosto verosimile.

D'altra parte, si tratterebbe anche di una sorta di tradizione a questo punto, considerando che anche il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War è stato presentato il 9 settembre 2020 e quello di Call of Duty: Vanguard il 7 settembre 2021.

Non è ancora chiara la modalità in cui avverrà questa presentazione, ma è probabile si tratti di qualche forma di livestream con interviste agli sviluppatori e probabilmente materiali video di gameplay e trailer di presentazione. Henderson conferma inoltre l'idea che la beta si svolga in due fasi tra il fine settimana del 15 settembre e quello successivo del 21 settembre, in attesa di capire se sia prevista anche un'alpha.

Per il resto, sappiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 ha la data d'uscita fissata per il 28 ottobre 2022 e che si tratta di un nuovo capitolo che reinterpreta l'omonimo originale, proseguendo nel rilancio totale della serie avviato già dal nuovo Call of Duty: Modern Warfare.