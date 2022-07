Pokémon: annunciata una mostra online di illustrazioni sul Gioco di Carte

The Pokémon Company International ha annunciato oggi il prossimo debutto della mostra online di illustrazioni dedicata al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che aprirà a partire dal 10 agosto 2022.

Si tratta di un'iniziativa digitale che consentirà agli appassionati della serie di ammirare le illustrazioni del famoso gioco di carte collezionabili Pokémon in una nuova modalità, accedendo gratuitamente a una galleria digitale che ripercorre gli oltre 26 anni di pubblicazioni.

Pokémon GCC, un'illustrazione della mostra

La mostra online sarà disponibile in 10 lingue e i visitatori potranno visitarla in maniera virtuale osservando le varie illustrazioni tratte da un centinaio di carte del GCC Pokémon in primo piano, suddivise in tre sezioni:

"Habitat", che si incentra sull'ampia varietà di ambienti dove vivono i Pokémon

"Storia", che ripercorre i 26 anni del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: dal 1996, quando fu pubblicato il primissimo set in Giappone, fino al giorno d'oggi

"Artisti", che ospita illustrazioni di alcuni determinati disegnatori del GCC Pokémon, ciascuno con un suo stile unico

La mostra online di illustrazioni del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon include anche i commenti di 50 artisti, ognuno dei quali ha scelto una delle carte che ha realizzato per il GCC Pokémon da esporre all'interno dell'evento e ne ha condiviso i ricordi e il processo creativo attraverso varie testimonianze.

Pokémon GCC, varie illustrazioni della mostra

In particolare, l'illustratore giapponese Wada ha realizzato tre illustrazioni di carte del GCC Pokémon che saranno rivelate per la prima volta proprio in occasione della mostra: una il 23 agosto, una il 7 settembre e una il 22 settembre 2022.

"Ci si sente parecchio sotto pressione a disegnare illustrazioni per un gioco di tale fama, ma è stato per me un onore avere l'opportunità di mostrare il modo di vivere e il mondo dei Pokémon" ha detto Wada, al riguardo. Si tratta dell'illustratore che si è occupato anche di vari giochi destinati alle console Nintendo Wii e Nintendo Switch come The Legend of Zelda: Skyward Sword e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. "Sarei felice se le mie illustrazioni aiutassero a sentirsi più vicino ai Pokémon".

La mostra online di illustrazioni del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sarà disponibile dal 10 agosto 2022 al 23 ottobre 2022.