One Piece: il cosplay di Nico Robin di Vlada Lutsak è ricco di fascino

One Piece è uno dei manga più famosi di sempre e nel corso di oltre due decadi ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Tutto grazie al tocco del maestro Eiichirō Oda che nel tempo ci ha fatto affezionare alle avventure piratesche di Luffy e la sua ciurma. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nico Robin ricco di fascino firmato da Vlada Lutsak.

Nico Robin non ha bisogno di grandi presentazioni se avete visto almeno una volta l'anime o letto il manga di One Piece. È uno dei membri più longevi della ciurma di Cappello di Paglia e avendo mangiato il frutto del diavolo Fior Fior ha ottenuto la capacità di creare copie di parti del proprio corpo su qualsiasi superficie ed in numero illimitato, cosa che la donna sfrutta per immobilizzare, sottomettere e disarmare gli avversari.

Il cosplay realizzato da Vlada Lutsak interpreta la versione di Nico Robin che viene presentata dopo il salto temporale di One Piece, con il costume caratterizzato da un pareo di colore rosa attorno alla vita, una giacca di pelle blu, occhiali da sole e scarpe con il tacco. Il cosplay come possiamo vedere nello scatto qui sotto è semplice ma d'impatto, nonché molto fedele al personaggio originale.

Se siete alla ricerca di altri cosplay ispirati ai personaggi di anime e manga, date uno sguardo a quello di Daki di Demon Slayer realizzato da Kaezuko e quello di Asuna di Sword Art Online di Lena. Cambiando genere, vi suggeriamo anche il cosplay di Lisa Minci di Genshin Impact di Chocokasa e quello di Caitlyn di League of Legends di Kalinka Fox.

Che ne pensate del cosplay di Nico Robin di One Piece firmato da Vlada Lutsak? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.