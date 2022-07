Demon Slayer: il cosplay di Daki di Kaezuko strega con il suo fascino demoniaco

Chissà quanto dovremo aspettare ancora prima di poter vedere la Stagione 3 di Demon Slayer, l'anime tratto dal manga della sensei Koyoharu Gotōge che ha conquistato milioni di fan. Per ingannare l'attesa possiamo ammirare il cosplay di Daki ricco di fascino realizzato da Kaezuko.

Daki è l'antagonista principale dell'arco narrativo di Demon Slayer ambientato nel quartieri dei divertimenti. È un demone spietato e astuto, che nell'arco di centinaia di anni ha ucciso un quantitativo innumerevole di persone camuffandosi per un'affascinante oiran, ovvero una donna del "piacere". In particolare, il suo potere consiste nel poter controllare a piacimento gli obi, una parte di indumento dei kimono giapponesi, allungandoli, facendoli diventare affilati come lame o per intrappolare al suo interno le vittime, per poi divorarle con tutta calma in un secondo momento.

Il cosplay realizzato da Kaezuko mostra la forma demoniaca di Daki, ovvero quando sfrutta a pieno i suoi poteri, con i capelli che diventano bianchi con le estremità verdastre. Come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto, si tratta di una rappresentazione decisamente fedele. C'è tutto: dal costume ricreato in maniera impeccabile agli accessori, parrucca e trucco.

Rimanendo in tema di cosplay ispirati a personaggi di anime e manga, vi suggeriamo quello di Asuka di Evangelion firmato da Win_Winry e quello di Camie di My Hero Academia realizzato sempre da Kaezuko. Invece, cambiando completamente genere, potrebbe interessarvi il cosplay di Lisa Minci di Genshin Impact firmato da Chocokasa e quello di Caitlyn di League of Legends realizzato da Kalinka Fox.

Che ne pensate del cosplay di Daki di Demon Slayer realizzato da Kaezuko? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.