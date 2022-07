League of Legends, il cosplay di Caitlyn da Kalinka Fox seduce con lo sguardo

Caitlyn, lo Sceriffo di Piltover di League of Legends, è la protagonista dell'ultimo cosplay di Kalinka Fox, che nei panni del personaggio ha uno sguardo decisamente sensuale.

In concomitanza con l'evento Guardiani Stellari di League of Legends, iniziato il 14 luglio ma che andrà avanti per ben dieci settimane, il titolo di Riot Games ribadisce dunque la propria rilevanza in ambito cosplay, grazie ai suoi tanti personaggi carismatici.

Caitlyn è senza dubbio una delle figure più rilevanti del gioco: spesso in coppia con Vi, si occupa di garantire la sicurezza a Piltover impugnando un potente fucile hextech e utilizzando la propria intelligenza tattica per far cadere in trappola i criminali.

L'interpretazione di Kalinka è caratterizzata come al solito da un costume perfetto, pur con qualche inevitabile concessione al fanservice, ma è ancora una volta il makeup a fare la differenza e a contribuire al risultato finale.

Se vi piace questo lavoro della modella russa, ecco alcune dei suoi ultimi cosplay: Jill Valentine da Resident Evil 3, Darth Talon da Star Wars e Poison Ivy da Batman.