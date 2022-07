Immortals Fenyx Rising 2, una presunta immagine concept mostra il cambio di stile

Ci sono stati ulteriori sviluppi sul presunto seguito di Immortals Fenyx Rising, di cui ha parlato Jeff Grubb in questi giorni all'interno del suo podcast, con anche un'immagine concept art che è emersa, a quanto pare collegata al progetto, a dimostrazione del netto cambio di stile.

Come riportato in precedenza, il nuovo capitolo di Immortals Fenyx Rising sarebbe una sorta di spin-off, scollegato dalla storia del primo e identificato con il nome in codice "Oxygen". L'ambientazione sarebbe completamente diversa da quella iniziale, ispirata in questo caso alla cultura polinesiana della Hawaii.



Si tratta di un cambio netto rispetto a quanto visto nel primo Immortals Fenyx Rising, che invece riprendeva mitologia e cultura greca per raccontare una storia inedita. Anche in questo caso ci troviamo ad avere a che fare con mitologia e cultura ben sedimentate, ma atmosfere e ambientazioni sembrano essere completamente diverse.

La cosa sarebbe confermata dall'immagine mostrata nel tweet riportato qui sopra, pubblicato da Idle Sloth e tratto dal podcast di Grubb. Questo sarebbe in linea con la volontà di effettuare una sorta di reboot grafico-stilistico rispetto a quanto visto in precedenza, forse anche per cercare di smarcarsi da alcune evidenti similitudini con The Legend of Zelda: Breath of the Wild che in molti hanno fatto notare e pesare con il capitolo precedente.

Resta ovviamente da capire se tutto questo sia vero e, nel caso, se questo Immortals Fenyx Rising 2 sia effettivamente in sviluppo e non sia invece uno dei progetti che Ubisoft ha recentemente cancellato, staremo a vedere.