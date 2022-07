Immortals Fenyx Rising: Jeff Grubb parla del seguito, indicando ambientazione e periodo di uscita

Jeff Grubb ha condiviso un nuovo rumor, questa volta dedicato al non annunciato seguito di Immortals Fenyx Rising. Il giornalista ha parlato del periodo di uscita, dell'ambientazione e non solo tramite il podcast Game Mess Decides.

Secondo Grubb, il seguito di Immortals Fenyx Rising è più che altro una sorta di spin-off. Il nome di produzione di questo nuovo gioco è "Oxygen". Ci permetterà di scegliere il nostro personaggio tra un ragazzo e una ragazza e l'intera avventura sarà basata sulla cultura polinesiana delle Hawaii.

Pare anche che lo stile grafico sarà sempre stilizzato, ma non sarà identico a quello di Immortals Fenyx Rising, ritenuto fin troppo simile a Breath of the Wild. Si parla addirittura di un "reboot" grafico.

Inoltre, secondo Grubb, il gioco è ancora in una fase di pre-produzione: attualmente sono disponibili solo delle concept art. Il periodo di uscita potrebbe essere il 2025, anche se ovviamente è troppo presto per avere una data certa. Il punto è che si tratta di un progetto ancora agli inizi e ci vorrà del tempo prima che Ubisoft abbia modo di pubblicare il gioco.

Il co-conduttore di Game Mess Decides chiede poi a Grubb se per caso il seguito di Immortals possa essere uno dei giochi non annunciati che Ubisoft ha recentemente cancellato. Grubb afferma che potrebbe, ma non crede che sia questo il caso.

Il duo afferma poi che un reboot grafico, con una nuova ambientazione e le idee migliori del primo capitolo potrebbero essere un mix vincente per questo seguito/spin-off. Voi cosa ne pensate?