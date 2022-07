Avatar Frontiers of Pandora rinviato: il gameplay è ancora "grezzo", secondo Jeff Grubb

Secondo le fonti di Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e insider videoludico, Avatar: Frontiers of Pandora sta facendo ottimi progressi dal punto di vista visivo, ma il gameplay è ancora grezzo, il che potrebbe essere uno dei motivi per cui è stato rinviato.

La soffiata è arrivata come al solito con un post su Twitter, dove Grubb afferma di aver ricevuto queste informazioni dalle sue fonti circa un mese fa.

"Quello che ho sentito è che il gioco sembra bello da vedere e il gameplay è in una forma grezza. Questo è stato circa un mese fa".

Grubb ha pubblicato il post poche ore dopo che Ubisoft ha confermato il rinvio di Avatar: Frontiers of Pandora al 2023-2024, posticipando dunque il lancio di uno o addirittura due anni rispetto al target iniziale. La compagnia francese non ha spiegato i motivi dietro questa scelta.

Dando credito alle parole del giornalista di VentureBeat, forse Ubisoft ha deciso di concedere agli sviluppatori di Massive Entertainment dell'abbondante tempo extra per concentrarsi su delle meccaniche di gioco a quanto pare ancora piuttosto acerbe. Il che potrebbe spiegare anche il motivo per cui al momento non abbiamo mai visto un filmato di gameplay del tie-in. In ogni caso parliamo di informazioni non ufficiali, quindi siamo nel reame delle speculazioni.

Ieri Ubisoft ha annunciato anche la cancellazione di Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline altri due giochi, mentre stando a un report di Kotaku sono in lavorazione due nuovi giochi della serie Assassin's Creed.