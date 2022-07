Avatar: Frontiers of Pandora rinviato al 2023 o al 2024 da Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora è stato rinviato al 2023 o addirittura al 2024 da Ubisoft: lo si legge nell'ultimo documento fiscale della casa francese, che riporta appunto la nuova (e vaga) finestra di lancio per l'atteso tie-in.

Considerato un gioco quadrupla A, Avatar: Frontiers of Pandora richiede evidentemente una mole enorme di lavoro e il team di sviluppo deve essersi reso conto che per perseguire questo tipo di visione non era possibile arrivare nei negozi entro la fine di quest'anno.

Da qui la decisione di spostare il lancio, ma in maniera clamorosamente indefinita, spostandolo di uno o addirittura due anni rispetto al target iniziale e perdendo in questo modo l'importante gancio del film Avatar: La Via dell'Acqua, in arrivo a dicembre.

Per il momento tutto tace, ma immaginiamo che Ubisoft pubblicherà un post ufficiale per spiegare i motivi di una decisione simile e giustificare in qualche modo un rinvio così lungo per Avatar: Frontiers of Pandora.

Peraltro è stato proprio Avatar: Frontiers of Pandora a convincere Disney a dare la licenza di Star Wars a Ubisoft: chissà che questi sviluppi non abbiano delle ripercussioni anche su tale accordo.