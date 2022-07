Destiny 2: teaser trailer annuncia la data di una presentazione, in arrivo l'espansione Lightfall?

Bungie ha pubblicato su Twitter un teaser trailer, invitando tutti i Guardiani di Destiny 2 a sintonizzarsi il prossimo 23 agosto 2022 per scoprire il "futuro prossimo del gioco", dunque è molto probabile che per l'occasione verrà annunciata una nuova espansione.

Il filmato del tweet qui sotto rivive i momenti chiave della saga di Luce e Oscurità, con Bungie che invita a seguire la presentazione del 23 agosto "per scoprire gli interessanti dettagli sul futuro prossimo di Destiny 2", recita il comunicato ufficiale. Le modalità di annuncio dell'evento inoltre sono identiche di quello avvenuto nell'agosto dello scorso anno, dove è stata annunciata l'espansione La Regina dei Sussurri.

Chi conosce bene la serie noterà nel video numerosi indizi che rimandano a Lightfall, il nome provvisorio della settima espansione di Destiny 2, che salvo sorprese dovrebbe arrivare il prossimo anno e concludere le vicende della prima saga di Destiny incentrata sulla lotta tra Luce e Oscurità.

Insomma, non rimane che attendere il 23 agosto per scoprire cosa ha in serbo Bungie per i giocatori di Destiny 2. Lo stesso giorno tra l'altro inizierà la Stagione 18 dell'MMO, che dunque potrebbe includere attività e nuove missioni legate al futuro del gioco.