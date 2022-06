Avatar: Frontiers of Pandora pare sia considerato un gioco "quadrupla A" da Ubisoft

Si torna a parlare di un gioco "quadrupla A", definizione che ha sempre fatto discutere soprattutto perché sostanzialmente priva di senso, ma in questo caso riguarda Avatar: Frontiers of Pandora, in base a un profilo LinkedIn di uno sviluppatore Ubisoft.

La famigerata definizione è stata scovata da Timur222, utente Twitter ormai specializzato nello scandagliare i curriculum di sviluppatori e altre personalità legate al mondo dei videogiochi per trovare informazioni più o meno nascoste su questi. In questo caso, non si tratta propriamente di una grande informazione, ma se non altro indica l'importanza in cui è tenuto Avatar: Frontiers of Pandora all'interno del publisher.



Il curriculum in questione appertiene a Hugo Castel, un assistente Product Manager che ha lavorato alle serie Assassin's Creed, The Settlers e altro, oltre a Avatar: Frontiers of Pandora all'interno del portfolio gestito. Proprio questo gioco viene definito AAAA, ovvero quadrupla A, come progetto in collaborazione con Disney e Lightstorm.

In precedenza abbiamo visto emergere questa strana definizione per altri titoli, tra i quali produzioni proprio di Ubisoft e di The Initiative, ma la cosa non ha mai avuto molto senso, visto che nel gergo della produzione è riconosciuto il prodotto tripla A come quello che richiede un coinvolgimento notevole di risorse e budget, ma non c'è un'ufficializzazione di livelli eventualmente superiori.

Per il resto, sembra che Avatar: Frontiers of Pandora sia previsto arrivare entro marzo 2023.