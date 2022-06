Overwatch 2, video di gameplay da 9 minuti con la Regina dei Junker

Overwatch 2 torna a mostrarsi in video con nove minuti di gameplay pubblicati da Game Informer, in cui è possibile vedere in azione la Regina dei Junker, uno dei nuovi personaggi del gioco.

Come abbiamo visto nel trailer della Regina dei Junker, questa new entry si presenta come un inarrestabile tank che consente di adottare un approccio prettamente offensivo durante le partite, e che possiede un set di abilità devastanti.

Equipaggiata con il Frantumatore, un fucile davvero efficace negli scontri ravvicinati, la Regina dei Junker può colpire i propri avversari anche con la Lama Dentata, una grossa spada con cui può infliggere danni sostanziali alle vittime che le capitano a tiro.

Fra le capacità passive del personaggio spicca la Scarica di Adrenalina, che le consente di rubare energia vitale ai nemici, mentre per quanto concerne le abilità attive abbiamo la devastante Mattanza, con cui è possibile colpire tutti gli avversari nelle vicinanze.