Steam Deck: Valve riduce la velocità dell'SSD per incrementare la produzione

Valve ha annunciato un notevole incremento nella produzione di Steam Deck, che dovrebbe dunque tornare ad essere disponibile con maggiore regolarità nel prossimo futuro, ma questo potrebbe accadere a discapito della velocità dell'SSD che potrebbe essere ridotta, in base a quanto emerso di recente.

I nuovi modelli di Steam Deck, infatti, pare che montino un SSD NVMe PCIe 3 x2, invece dello standard PCIe 3 x4 visto in precedenza. La cosa potrebbe portare a una riduzione nella velocità di punta dell'accesso all'archivio di circa la metà, anche se si tratta di dati teorici.

Valve ha riferito che la modifica non dovrebbe cambiare nulla in termini di performance per Steam Deck: secondo quanto riferito da Lawrence Yang, i test condotti "non hanno mostrato alcun impatto nelle performance da gioco tra x2 e x4", ma ovviamente ci sarà da attendere eventuali test indipendenti per vedere la differenza effettiva.

Secondo Yang in ogni caso, "La performance dell'OS, i tempi di caricamento, le performance di gioco e la risposta dei giochi sono identiche tra X2 e X4". Hardwareluxx ha rilevato che la modifica di questa caratteristica dell'hardware è stata inserita sul sito ufficiale di Steam Deck il 28 maggio, senza fare molto clamore, a quanto pare.

Il cambiamento è causato dalla necessità di trovare maggiori componenti disponibili nel breve termine, consentendo così di avere una produzione più regolare e rifornimenti più consistenti su Steam. Dovrebbe essere possibile capire se il nostro Steam Deck contiene o meno il drive "più lento" con standard PCIe x2 guardando i dettagli del dispositivo nel menù di Steam Deck. In Desktop Mode, andate su Device Viewer fino a Storage Devices: se il numero di serie contiene "E13T" all'interno, allora è molto probabile che il dispositivo monti lo standard x2.