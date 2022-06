Azure Striker Gunvolt: la trilogia arriva su Xbox Series X|S e Xbox One

Azure Striker Gunvolt sbarca su Xbox Series X|S e Xbox One, con il primo capitolo della trilogia degli action di Inti Creates che è ora disponibile su Microsoft Store, peraltro disponibile anche con uno sconto iniziale sul prezzo di lancio.

Il primo Azure Striker Gunvolt è dunque disponibile da oggi su Microsoft Store a questo indirizzo per Xbox Series X|S e Xbox One, al prezzo di 11,69 euro con uno sconto di lancio rispetto al prezzo standard di 12,99 euro.

Azure Striker Gunvolt , un'immagine

Si tratta di un action game in 2D con elementi platform e RPG, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica.

Nata su Nintendo 3DS, la serie è poi approdata successivamente anche su PC, PS4 e Nintendo Switch, completando dunque la transizione multipiattaforma arrivando infine anche su Xbox. I prossimi capitoli arriveranno poi in date successive: Azure Striker Gunvolt 2 sarà disponibile dal 14 luglio, mentre Azure Striker Gunvolt 3 arriverà infine il 2 agosto 2022.

Nel frattempo, il terzo capitolo è atteso anche su Nintendo Switch, con data d'uscita fissata per il 28 luglio. Il gioco è un action di stampo classico, costruito con la consueta maestria di Inti Creates per quanto riguarda l'uso del bitmap 2D e dei gameplay in stile 8 e 16-bit.