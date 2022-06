Steam Deck, Valve raddoppia la produzione e le consegne accelerano

Migliora la situazione relativa ai preorder di Steam Deck: in un post su Twitter Valve ha annunciato di aver raddoppiato la produzione dell'handheld, dunque anche le consegne subiranno una sostanziale accelerazione.

Si tratta ovviamente di un'ottima notizia per Steam Deck, che ha appena superato i 3000 giochi tra verificati e giocabili, e in generale sta riscuotendo un grandissimo successo, rimanendo stabile in prima posizione nella classifica Steam.

"Abbiamo grandi notizie sul fronte della produzione", si legge nel post di Valve. "Abbiamo appena mandado l'ultimo gruppo di e-mail per le consegne del secondo trimestre e cominceremo a mandare quelle per le consegne del terzo trimestre dal 30 giugno."

"La produzione è entrata nel vivo e a partire da domani potremo spedire oltre il doppio degli Steam Deck ogni settimana!", si conclude il messaggio, invitando poi gli utenti che non hanno ancora ricevuto conferme a controllare lo stato della prenotazione.