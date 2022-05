Steam Deck supera i 3000 giochi tra verificati e giocabili sulla piattaforma

Cresce in maniera esponenziale il catalogo dei giochi verificati e giocabili su Steam Deck, avendo da poco superato i 3000 giochi in totale, ma con il numero che continua a crescere praticamente di giorno in giorno.

L'elenco in questione non corrisponde precisamente ai giochi utilizzabili sulla piattaforma, perché virtualmente tutti i titoli potrebbero essere giocabili su Steam Deck, ma si tratta di quelli verificati, che girano dunque in maniera ottimale sul particolare ibrido PC/console portatile sviluppato da Valve e di quelli "giocabili" che quantomeno funzionano in qualche modo.

Secondo SteamDB, ci sono 1565 giochi verificati e 1535 giochi giocabili su Steam Deck, ma il quantitativo aumenta di giorno in giorno, dunque la stima sarà già salita ulteriormente. I giochi verificati sono dunque quelli che superano una sorta di controllo qualità, mentre i giocabili possono presentare alcuni problemi in termini di ottimizzazione, che non impediscono comunque l'utilizzo dei titoli in questione.

Considerando l'enorme quantità di giochi presenti nel catalogo di Steam, si tratta ovviamente di una quantità ancora relativamente piccola e la verifica dei giochi procede peraltro senza uno schema ben preciso, ma essendo passato poco tempo dal lancio della piattaforma non ci si può lamentare.

Nel frattempo, sembra che Valve abbia ridotto il rumore della ventola con un aggiornamento software e inoltre quasi tutti i pezzi di ricambio e possibili upgrade si troveranno su iFixit.