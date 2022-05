Steam Deck: quasi tutti i pezzi di ricambio e possibili upgrade si troveranno su iFixit

Sembra che Steam Deck sia destinato ad essere un dispositivo altamente riparabile da parte degli stessi utenti, considerando che su iFixit, ma probabilmente anche altre fonti, sarà possibile trovare praticamente tutti i pezzi di ricambio per la "console" di Valve, compresa la scheda madre.

Molti di questi non sono ancora acquistabili ma lo saranno a breve e intanto c'è già un listino prezzi (visibile anche qui su The Verge) che indica, effettivamente, quasi tutti i componenti interni dell'hardware di Steam Deck, compresa la preziosa scheda madre che rappresenta l'elenco di maggiore importanza all'interno di Steam Deck.

Steam Deck

Ovviamente, quest'ultima non costa poco, essendo segnalata con un prezzo di 350 dollari, ma se può significare dare nuova vita alla macchina, potrebbe essere conveniente.

Da notare che alcuni componenti risultano effettivamente come delle sorte di upgrade sulla dotazione base, cosa che apre la possibilità di miglioramenti "fai da te" a Steam Deck: per esempio, come fa notare The Verge, è possibile decidere di applicare uno schermo anti-riflesso su tutti i modelli, normalmente disponibile solo nella versione da 512 GB, oppure una ventola Huaying, che dovrebbe risultare meno rumorosa di quella standard.

Al momento, tuttavia, ci sono alcune parti importanti che sembra non abbiano ancora dei sostituti ufficiali né guide pratiche per la sostituzione: si tratta dell'SSD e della batteria, con quest'ultima che rappresenta un elemento di importanza piuttosto fondamentale per un dispositivo portatile, essendo soggetta a consumo. In ogni caso, iFixit ha già riferito che una soluzione per la batteria di Steam Deck è già in lavorazione e verrà condivisa il prima possibile. Di recente abbiamo visto che God of War su Steam Deck ha caricamenti più rapidi e texture migliori che su PS5 e PS4, così come ottimi risultati sono raggiunti anche con Forza Horizon 5.