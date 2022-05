Live a Live: nuovi trailer presentano le epoche temporali del JRPG per Nintendo Switch

Square Enix ha pubblicato una serie di trailer di Live a Live, la riedizione rimasterizzata per Nintendo Switch dello storico JRPG, che presentano le varie epoche in cui si svolgerà il gioco. Se non vi basta, poi, in fondo alla notizia troverete la registrazione di una diretta in cui sono stati mostrati circa 30 minuti di gameplay.

Annunciato durante il Direct dello scorso febbraio, Live a Live è una remaster del JRPG classe 1994 di Square Enix con grafica 2D-HD. Ciò che rende piuttosto peculiare questo gioco è che vivremo otto storie, ambientate in altrettante epoche e luoghi differenti e ognuna con il proprio protagonista. Il giocatore potrà affrontare le varie storie nell'ordine che preferisce e scoprire qual è il filo conduttore che accomuna ognuna di esse.

I filmati pubblicati oggi presentano proprio 4 delle differenti ambientazioni di Live a Live, offrendo anche una panoramica dei personaggi principali e mostrando alcune sequenze di gameplay. Nel video qui sopra viene presentato il Selvaggio West dove interpreteremo il pistolero Sundown Kid. Il secondo filmato invece ci porta nella Giappone dell'epoca Edo, dove affronteremo una missione segreta nei panni del ninja Oboromaru. Gli ultimi due video infine mostrano epoche agli antipodi: da una parte abbiamo il Medioevo fantasy dove si svolgerà la storia del cavaliere Oersted e dall'altra l'ambientazione futuristica che fa da sfondo alle disavventure di Akira Tadokoro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Live a Live sarà disponibile a partire dal 22 luglio per Nintendo Switch, con i preorder già disponibili sull'eShop.