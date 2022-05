Steam Deck: Valve potrebbe aver ridotto il rumore della ventola con un aggiornamento software

Con l'ultimo aggiornamento di SteamOS per Steam Deck, Valve pare aver finalmente risolto il problema di rumorosità della ventola dell'ibrido tra un PC e una console portatile, uno dei più sentiti dai possessori.

La ventola di Steam Deck è diventata famosa per produrre rumori molesti anche giocando a titoli molto leggeri. Alcuni hanno provato a moddare la console per risolvere, ma ora è arrivata una soluzione software direttamente dal produttore.

Con SteamOS 3.2 è stata introdotta una curva di velocità controllata dal sistema operativo per la gestione del funzionamento della ventola. Quindi ora è più intelligente e, soprattutto, più silenziosa, soprattutto quando la console non è spremuta da qualche gioco particolarmente pesante. Leggiamo l'annuncio della novità fatto da Valve:

Steam Deck in foto

Il team ha lavorato sodo sul comportamento delle ventole di Steam Deck, e questo aggiornamento include una nuova curva di velocità delle ventole gestita dal sistema operativo. Questo significa che nel complesso il sistema è più intelligente e reattivo a quello che accade all'interno di Steam Deck, e soprattutto più silenzioso, in particolare negli scenari di utilizzo non intensivo. Questa funzionalità è stata testata a lungo e continuiamo a lavorare per migliorarla, quindi facci sapere cosa ne pensi. Se preferisci il vecchio sistema di funzionamento delle ventole (controllato dal BIOS), puoi sempre ripristinarlo in Sistema > Impostazioni.