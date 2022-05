Offerte Amazon: SSD 1 TB ottimizzato per PS5 con dissipatore, ora in sconto al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD da 1 TB con dissipatore ottimizzato per PS5. Lo sconto segnalato è di 84.41€, ovvero del 35%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD per PS5 è 243.40€. Il prezzo effettivo negli ultimi due mesi non superava in realtà i 220€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD da 1 TB propone velocità di lettura sequenziale pari a 7.100 MB/s e velocità di scrittura sequenziale pari a 6.800 MB/s. È ufficialmente compatibile con PS5 e monta anche un dissipatore, per limitare qualsiasi tipo di problema di surriscaldamento dentro la console.

SSD da 1 TB con dissipatore ottimizzato per PS5

