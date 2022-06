Thor: Love and Thunder, un video diario sull'evoluzione di Thor e di Chris Hemsworth

L'uscita di Thor: Love and Thunder è ormai imminente e Marvel ha pensato bene di pubblicare un video diario che racconta l'evoluzione di Thor e dell'attore che lo interpreta, Chris Hemsworth, ripercorrendo la saga cinematografica fin dalle origini.

Dopo i quattro video di Thor: Love and Thunder, non è dunque finita l'attività promozionale che Disney sta portando avanti per il suo ultimo film, che come saprete farà il proprio debutto nelle sale italiane il 6 luglio.

Il filmato mostra retroscena relativi ai vari capitoli, con un Hemsworth praticamente alle prime armi che si è trovato a interpretare un ruolo che gli avrebbe cambiato la vita, dieci anni fa, e a cui ha dedicato tutto se stesso.

È interessante notare anche il cambiamento nell'aspetto di Thor, che in qualche modo ha saputo riflettere il tono di ogni differente pellicola fino ovviamente all'arrivo di Taika Waititi, un vero e proprio scossone per il personaggio e il suo universo.