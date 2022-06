Overwatch 2: un gameplay trailer presenta le abilità della Regina dei Junker

Oggi Blizzard ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Overwatch 2 in cui presenta le abilità in combattimento della Regina dei Junker, nuovo personaggio dell'hero shooter che i giocatori potranno provare in anteprima durante la beta in programma per fine giugno.

La Regina dei Junker è un tank specializzato nel combattimento a corto raggio. La sua arma principale è una sorta di shotgun, ma utilizza anche un'ascia che lascia delle ferite sui nemici, che infliggono danni nel tempo e al tempo stesso la curano grazie alla sua abilità passiva. Inoltre è in possesso di un coltello da lancio usato per colpire nemici lontani o in volo, come Pharah. Se rimane conficcato nel corpo di un avversario è possibile inoltre trascinarli a sé usando il guanto magnetico del personaggio, un po' come fa Roadhog con il suo gancio.

L'altra abilità della Regina dei Junker è un buff ad area che aumenta la sua salute massima e quella dei compagni, garantendole inoltre un bonus alla velocità di movimento del 30%. Infine con la sua Ultimate, Carnage, il personaggio si scaraventa tra le fila nemiche con l'ascia infliggendo danni e ferite ai malcapitati di turno.

La Regina dei Junker sarà tra gli eroi disponibili nella beta di Overatch 2 che aprirà i battenti il 28 giugno, ecco come iscriversi se siete interessati. Il debutto del gioco completo invece è programmato per il 4 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.