Tiny Tina's Wonderlands: data di uscita su Steam e del DLC Molten Mirrors

2K e Gearbox hanno annunciato la data di uscita su Steam di Tiny Tina's Wonderlands. Lo spin-off fantasy di Borderlands sarà disponibile nello store di Valve giovedì 23 giugno a partire dalle 19:00 italiane. Lo stesso giorno inoltre sarà disponibile anche il DLC Molten Mirrors.

Al lancio su Steam, Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile a un prezzo scontato per un periodo limitato, sia per la versione standard che quella speciale "Caotici Veri". Inoltre fino al 7 luglio 2022 chi acquista il gioco riceverà il pacchetto Corazza dorata delgi eroi. La versione Steam avrà il crossplay sia con tutte le console che con la versione PC venduta su Epic Games Store.

Tiny Tina's Wonderlands

Come accennato in apertura inoltre sempre dal 23 giugno sarà disponibile il nuovo DLC Molten Mirrors, incluso nel season pass di Tiny Tina's Wonderlands.

"In Molten Mirrors, i giocatori combatteranno contro Fyodor il guardiano delle anime, che domina la sua orda di anime perdute nelle profondità della sua roccaforte di montagna. Per spezzare le loro catene, i giocatori dovranno sconfiggere le micidiali difese meccanizzate di Fyodor, tra cui le torrette alimentate dal terrore, fornaci ardenti e martelli per frantumare le ossa, il tutto saccheggiando nuove armi, equipaggiamenti e oggetti cosmetici", recita la descrizione ufficiale.

Che ne pensate? Stavate aspettando il lancio su Steam per giocare la versione PC di Tiny Tina's Wonderlands?