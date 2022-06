Sega ha un misterioso reveal in programma per domani, ecco l'orario e un piccolo indizio

Domani, mercoledì 22 giugno, alle 19:00 italiane Sega ha in programma un reveal in collaborazione con IGN.com, non sappiamo se si tratta di un nuovo gioco o meno, ma si parla di "world premiere".

La notizia è arrivata da un tweet di IGN che include una breve clip audio, che presumibilmente si tratta di un piccolo indizio su quello che ha in serbo per noi la compagnia giapponese.

C'è da dire che da questo indizio è davvero difficile capire di cosa potrebbe trattarsi. Le teorie che stanno circolando in questi minuti è che Sega ha in cantiere una remaster, remake o nuovo gioco di Ecco the Dolphin, dato che quelli della clip potrebbero effettivamente essere i versi di un delfino. C'è però anche chi li trova alquanto inquietanti e punta su un gioco di stampo horror (qualcuno ha detto Condemned?), oppure sullo sparatutto in salsa sci-fi a cui sta lavorando ormai da tempo Creative Assembly.

Allo stesso modo non è da escludere nemmeno che la world premiere di Sega sia legata a Sonic Frontiers, dato che IGN.com ha la copertura esclusiva del titolo, come magari un video di presentazione di uno dei boss del gioco. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere le 19:00 di domani.