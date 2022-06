Steam: i giochi, DLC e free to play più popolari su Steam a maggio 2022 includono anche titoli VM18

Valve ha pubblicato la Top 20 dei giochi più popolari di maggio 2022 su Steam. Come sempre, la lista è in ordine casuale, quindi non è possibile sapere quale è in prima posizione. Vediamo di quali giochi si tratta:

V Rising

Old World

Sniper Elite 5

Neptunia X Senran Kagura Ninja Wars

Outward Definitive Edition

Ultimate Epic Battle Simulator 2

Plant vs Zombies Garden Warfare 2 Deluxe Edition

Hardspace Shipbreaker

Arma Reforger

Song of Conquest

We Were Here Forever

Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemonhunters

My Time at Sandrock

Keplerth

Little Witch in the Woods

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Captain of Industry

Brigandine The Legend of Runersia

Soundfall

Vi è poi anche la categoria dei giochi free to play di maggior successo su Steam a maggio 2022. Le ultime due voci sono videogiochi VM18, quindi fate ricerche a vostro rischio:

无尽大陆

Trimps

World Seed

King of Kinks

Shelter 69

I DLC più popolari di maggio 2022 su Steam invece sono:

Stellaris Overlord

V Rising - Dracula's Relics Pack

Gloomhaven Jaws of the Lion

House Flipper Pets DLC

Anche se non ne abbiamo la certezza, siamo convinti che nelle primissime posizioni dei più giocati vi è V Rising: anche la presenza del suo DLC tra i più popolari è un importante indicatore. V Rising ha da poco festeggiato un nuovo traguardo di vendite, inoltre.

V Rising

Diteci, quali di questi avete giocato?

Questo mese abbiamo anche visto anche quali sono stati i giochi più giocati su Steam Deck: Elden Ring è in prima posizione, per lo stupore di nessuno.