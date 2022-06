V Rising supera un altro traguardo: ecco quanto ha venduto in un solo mese

Il gioco di ruolo di sopravvivenza a tema vampirico, V Rising, ha superato un nuovo traguardo: parliamo di due milioni di copie vendute in un solo mese tramite Steam.

Il gioco è in Accesso Anticipato e ha ricevuto recensioni molto positive. Questa avventura è immediatamente diventata popolare e in pochissimo è stata in grado di raccogliere giocatori su giocatori. Il traguardo del milione di copie è infatti stato raggiunto in una sola settimana.

"Noi di Stunlock siamo molto orgogliosi dell'incredibile partenza di V Rising dal lancio in Early Access", ha dichiarato Rickard Frisegård, capo dello team svedese Stunklock.

"Il nostro obiettivo è quello di creare il miglior gioco di vampiri possibile e questo è un chiaro indicatore che siamo sulla strada giusta. Cercheremo di premiare i nostri giocatori con un'esperienza di sopravvivenza nuova e innovativa, oltre a saziare la sete di sangue".

Ecco infine il nostro provato di V Rising nel quale vi abbiamo spiegato che "V Rising ci ha impressionato, distinguendosi in un genere già saturo grazie a una maggiore enfasi sul combattimento, a server PVP ricchi di potenziale per chi ama la competizione, e a una solidità generale già più che degna di lode durante la beta. Considerando la concorrenza è difficile dire al momento se possa conquistarsi realmente una community degna, ma ci sono indubbiamente basi granitiche se si fa un paragone con buona parte della concorrenza."