Offerte Amazon: Smart TV 55 pollici LG 4K e HDMI 2.1, pagabile anche a rate

Tramite Amazon, è disponibile un'offerta per la Smart TV da 55 pollici marcata LG in 4K e HDMI 2.1. Il pagamento è possibile anche a rate da 81.90€ al mese per 12 mesi. Il prezzo attuale per questo televisore è il più basso mai proposto su Amazon. Ci sono state occasioni durante le quali è stato possibile trovarlo a meno su altre piattaforme, ma Amazon permette il pagamento a rate e offre tutta la sicurezza relativa. È ovviamente venduto e spedito direttamente da Amazon.

Questa Smart TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 del Digitale Terrestre. Propone una tecnologia OLED da milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi per regalarti un'incredibile esperienza di visione in 4K. Monta un processore α9 GEN4 4K con AI che ottimizza automaticamente immagini e audio. Supporta il gioco a 120 Hz ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Smart TV da 55 pollici marcata LG in 4K e HDMI 2.1

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.