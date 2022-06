Valorant: la mappa Split sarà presto rimossa, ecco la data

Gli sviluppatori di Valorant hanno svelato che sarà presto rimossa la mappa Split: la data è il 22 giugno 2022, ovvero l'inizio dell'Atto 1 Episodio 5.

La motivazione è legata al fatto che è stata da poco introdotta la mappa PEARL che ha portato il totale delle mappe nella rotazione a otto. Il team preferisce però mantenere un totale di sette mappe, seguendo anche i consigli dei giocatori. Secondo il team, imparare una nuova mappa è impegnativo e avere nella rotazione troppe mappe rischia di rendere complesso diventare abbastanza bravi in tutte: sette è il numero perfetto in tal senso.

Split sarà quindi rimossa da Valorant, o per meglio dire dalle modalità Unrated e Competitive. Split sarà ancora disponibile all'interno di Spike Rush e in Customs.

Valorant

La decisione di rimuovere Split è stata presa dopo aver analizzato una serie di fattori diversi. Lansford elenca che "le opinioni dei giocatori, il tempo trascorso dal rilascio, gli aggiornamenti passati e futuri previsti, ciò che la mappa apporta in termini di varianza strategica, nonché la posizione di PEARL in tutto questo", sono solo una parte delle ragioni per cui Split è stata la prima mappa a essere eliminata dalla pool.