Overwatch 2: aperte le registrazioni alla closed beta, ecco come iscriversi

Blizzard ha aperto le registrazioni alla closed beta di Overwatch 2, che si svolgerà il prossimo 28 giugno e permetterà di provare il rinnovato PvP 5v5 dell'hero shooter, nonché due nuovi eroi, prima del debutto ufficiale del gioco, previsto per il 4 ottobre.

Le iscrizioni alla closed beta di Overwatch 2 sono disponibili sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Una volta entrati nella pagina dedicata dovrete scegliere la piattaforma su cui intendente giocare (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, niente beta invece per Nintendo Switch) e successivamente cliccare su "Richiedi accesso alla beta", al che vi verrà richiesto di accedere con il vostro account Blizzard se non lo avete già fatto in precedenza. Una volta completato questo passaggio dovreste ricevere un'email con il codice per scaricare il client della beta alcuni giorni prima dell'apertura dei server.

Overwatch 2 beta

Nella closed beta di Overwatch 2 sarà possibile provare i nuovi eroi Sojourn e la Regina dei Junker, i rework di Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra, darvi battaglia nella modalità inedita Spinta e provare il nuovo sistema di Ping. Saranno presenti anche le mappe Paraiso (ibrida), Circuit Royal (Trasporto), Midtown (ibrida), New Queen Street (Spinta), Colosseo (Spinta).

Proverete a partecipare alla closed beta di Overwatch 2, oppure aspetterete direttamente il gioco completo?