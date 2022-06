Overwatch 2: corto animato e trailer delle origini della Regina dei Junker

Blizzard ha presentato un nuovo corto animato di Overwatch 2 e un trailer delle origini con protagonista la Regina dei Junker, uno dei nuovi eroi che saranno disponibili al lancio della versione rinnovata dello sparatutto multiplayer.

I due filmati sono stati svelati durante il corso della live di presentazione di oggi, dove gli sviluppatori di Blizzard hanno svelato i contenuti disponibili al lancio di Overwatch 2, la roadmap dei contenuti in arrivo e altro ancora.

La Regina dei Junker è stata descritta come un tank "aggressivo" che brandisce un ascia gigante, un guanto magnetico e un fucile. Ha anche una lama più piccola, chiamata "Gracie", che può infliggere delle ferite agli avversari, riducendo la potenza delle cure che ricevono. Inoltre può essere lanciata e se rimane incastrata su un nemico è possibile richiamarla a sé trascinando anche il malcapitato di turno.

Blizzard nel tempo ci ha abituato a corti animati di qualità e quello della Regina dei Junker non fa eccezione. Nel filmato la vediamo in azione in un acceso scontro con King Howl, grazie alla quale verrà incoronata sovrana di Junkertown, la patria di Roadhog e Junkrat. Il trailer delle origini invece come da tradizione approfondisce il background narrativo del nuovo eroe.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e sarà free-to-play. A fine giugno si svolgerà una nuova beta su tutte le piattaforme.