Overwatch 2 non avrà le lootbox, gli oggetti saranno legati al Battle Pass e il negozio

Overwatch 2 abbandonerà il modello delle lootbox visto nel predecessore, con tutti gli oggetti per la personalizzazione estetica dei personaggi che si potranno ottenere tramite il Battle Pass o acquistandoli nel negozio.

La conferma è arrivata durante la live di presentazione dello sparatutto di questa sera, dove sono stati annunciati anche i piani per il lancio e la roadmap dei contenuti futuri, con gli sviluppatori di Blizzard che hanno spiegato che il nuovo modello adottato da Overwatch 2 permetterà ai giocatori di avere maggiore controllo nell'ottenimento degli oggetti cosmetici.

"Non ci saranno Forzieri in Overwatch 2. Il modello sempre online modernizzato ti darà il potere di plasmare l'esperienza di gioco. Potrai ottenere gli oggetti che vorrai direttamente dal Pass Battaglia e da un negozio di gioco nuovo di zecca e aggiornato costantemente. Il nostro team pubblicherà contenuti stagionali ogni nove settimane perché sia sempre presente qualcosa di nuovo ed entusiasmante per tutti."

Tramite questo sistema dunque i giocatori non dovranno più "tentare la sorte" con i forzieri, ma sapranno fin da subito quali ricompense riceveranno tramite il Pass Battaglia o acquistandole direttamente nel negozio. Quest'ultimo punto tuttavia è ancora da chiarire, dato che non sappiamo al momento se gli articoli in vendita saranno ottenibili esclusivamente pagando con soldi reali o tramite una valuta premium ottenibile anche tramite sfide o ricompense del battle pass, un po' come avviene su Fortnite.

Aggiornamento: con la disponibilità del Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2 è stata confermata l'esistenza di una valuta premium per l'acquisto di oggetti nel negozio.

Overwatch 2, bozzetti di una skin di Genji

Sono stati svelati inoltre una sorta di ciondoli da appendere alle armi dei vari eroi e svelati nuovi dettagli sulle skin mitiche. Queste sono più rare dei costumi leggendari e i giocatori potranno personalizzarne alcune parti o cambiarne la colorazione. Un esempio è la skin cyberpunk di Genji nell'immagine qui sopra.

Overwatch 2 sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch dal 4 ottobre. Oggi sono stati presentati anche un corto animato e un trailer delle origini con protagonista la Regina dei Junker.