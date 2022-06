Overwatch 2: contenuti al lancio e roadmap svelata, Battle Pass confermato e PvE nel 2023

Durante la live di presentazione di Overwatch 2, gli sviluppatori di Blizzard hanno svelato maggiori dettagli sui contenuti disponibili al lancio della nuova versione dello sparatutto multiplayer e i contenuti in arrivo nei mesi successivi. Da quanto apprendiamo le modalità PvE verranno integrate nel corso del 2023, mentre è stata confermata l'esistenza di un Battle Pass.

Per prima cosa è stato svelato che Overwatch 2, che ricordiamo sarà free-to-play, avrà una struttura basata sulle stagioni, ognuna delle quali durerà 9 settimane e accompagnata da una roadmap definita come "robusta", con nuove modalità, mappe, eroi che verranno aggiunti a cadenza regolare con degli aggiornamenti gratuiti tra una stagione e l'altra. In particolare, gli sviluppatori hanno promesso che in media verrà introdotto un nuovo eroe ogni due season.

Al lancio di Overwatch 2, fissato per il 4 ottobre, inizierà la prima stagione che introdurrà 3 nuovi eroi, ovvero Sojourn, la Regina dei Junker e un altro personaggio che verrà svelato in futuro. Non solo, saranno disponibili anche 6 nuove mappe, la modalità Spinta, nonché più di 30 nuove skin, incluse quelle della nuova rarità "mythic", e altri oggetti di personalizzazione per i personaggi.

La Stagione 2 di Overwatch 2 avrà inizio il 6 dicembre e introdurrà un nuovo eroe di classe Tank, una mappa inedita, oltre 30 skin e introdurrà il Battle Pass, con ricompense varie da riscattare, supponiamo tutti di natura estetica.

Overwatch 2, la roadmap svelata da Blizzard

Nel 2023 invece è previsto il debutto della componente PvE di Overwatch 2, assieme a nuovi eroi, mappe, modalità e centinaia di skin.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. A fine mese si svolgerà una beta aperta a tutti i giocatori.