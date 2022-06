Xbox: l'applicazione per Windows indicherà le performance di un gioco sul PC in uso

Presto l'applicazione Xbox per Windows indicherà a tutti quali sono le performance dei giochi sui loro PC. Si tratta di un ottimo modo per sapere se conviene o meno installare un determinato gioco.

I test di questa nuova caratteristica sono iniziati a dicembre 2021, ma ora ha iniziato a distribuire la nuova versione dell'app che la contiene. Ma cosa fa di preciso? La spiegazione è stata data da Tila Nguyen, senior product manager lead di Xbox Experience sul blog ufficiale di Xbox. Ora l'applicazione confronta le performance del gioco su PC simili a quello in uso, dando una predizione su quelle che saranno le performance.

Il nuovo indicatore di performance

"Se il vostro PC non può far girare un titolo molto esoso dal punto di vista grafico, potrete vedere i requisiti di sistema per avere più dettagli su cosa vi serve per farlo andare."

Non tutti i giochi saranno sottoposti a verifica delle performance. In particolare i nuovi giochi con una base utenti molto piccola potrebbero non rientrare nel programma. Detto questo si tratta sicuramente di un ottimo strumento che può far risparmiare del tempo prezioso.