Diablo 4: level cap e durata della campagna svelati da Blizzard

Diablo 4 arriverà nei negozi il prossimo anno e sembrerebbe che finalmente Blizzard sia pronta a sbottonarsi un po' di più sul gioco. Il game director Joe Shely in una recente intervista ha svelato approssimativamente quante ore saranno necessarie per completare la campagna principale e il level cap dei personaggi.

Stando a quanto dichiarato a GameStop, saranno necessarie circa 35 ore per completare la parte campagna, al termine della quale i livello dei personaggi dovrebbe aggirarsi sul 45, laddove il level cap è di 100.

Diablo 4, un artwork ufficiale

Una volta raggiunto il massimo livello, Shelby spiega che verranno sbloccati vari contenuti endgame, come i nightmare dungeon e i Tree of Whispers, che stando alle informazioni fornite da Blizzard consistono in obiettivi mondiali e taglie cicliche che garantiranno materiali per il crafting rari e oggetti leggendari. Shely inoltre ha svelato che la Paragon board in Diablo 4 si sbloccherà solo una volta raggiunto il livello 50.

Diablo 4 sarà disponibile nel corso del 2023 per PC e console PlayStation e Xbox. Le iscrizioni alla beta sono aperte già da ora.